Песков сделал заявление об итогах нового раунда переговоров с Киевом

Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле.

"Вы видите, вчера Мединский по итогам третьего раунда подтвердил, что диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов, которыми был ранее совершен обмен", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Предложения России на переговорах с Украиной были конкретные и конструктивные, подчеркнул Песков. В Кремле поддерживают инициативу создать группы для работы в онлайн-режиме.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся вечером 23 июля во Дворце Чираган в Стамбуле. Встреча прошла закрытом формате и продлилась около часа. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский по итогам выразил надежду на проведение четвертого раунда переговоров.