Песков: Москва принимает меры в ответ на удары Киева по гражданским объектам

ВС России принимают меры по организации противовоздушной обороны и минимизации рисков в связи с ударами ВСУ по российским городам. Киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной, гражданской инфраструктуры, в этом плане ничего не меняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: в Москве понимают, с какой опасностью имеют дело. Песков ответил на вопрос журналистов об ударах ВСУ по Сочи, передает ТАСС.

Курортный город в ночь на четверг подвергся атаке беспилотников. Из-за падения обломков на улице Авиационной в Адлерском районе возник пожар. По данным губернатора Краснодарского края, в результате атаки два человека погибли, одиннадцать пострадали. Четверо раненых в больнице.