Поиск тел на месте крушения Ан-24 затрудняет горно-лесистая местность

Из густой тайги поднимается внушительных размеров столб дыма. Спасателям, которые искали пропавший днём с радаров самолёт Ан-24 с воздуха, сразу становится понятно – это место крушения. Координаты падения быстро передали в штаб и на место катастрофы выдвинулись пешие спасательные отряды. Посадить вертолёт МЧС даже в радиусе пяти километров попросту негде.

Остались ли выжившие – сейчас главный вопрос. Но надежды мало, говорят спасатели. С воздуха тех, кто мог спастись, обнаружить пока не удалось. Из находившихся на борту 48 человек шесть были членами экипажа, остальные 42 - пассажиры, среди которых пятеро детей. Горячая линия МЧС уже работает. На место прибыли 25 спасателей, но горно-лесистая местность затрудняет поиск тел.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц", - сообщил Александр Левин, заместитель руководителя отдела криминалистики Восточного МСУТ СК России.

Разбившийся самолёт принадлежал авиакомпании "Ангара" - основному внутреннему авиаперевозчику восточной Сибири, который так же сотрудничает со службой медицины катастроф, помогает мониторить лесные пожары и выполняет поисково-спасательные операции. В парке "Ангары" ещё 10 самолётов Ан-24. Впрочем, потерпевшему крушение борту было почти полвека, и за последние семь лет он побывал в четырех инцидентах. Дело теперь на контроле транспортной прокуратуры.

Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего: ошибка пилотирования и техническая неисправность.