Матвиенко увидела условия для снижения ключевой ставки

До конца года ключевая ставка может снизиться более чем на один процентный пункт.

Такой прогноз дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В этом заинтересованы бизнес, финансовая система и граждане. Главный фактор в снижении ключевой ставки - профессионализм, компетентность Центробанка.

"Мне кажется, сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки, причем, мне представляется до конца года уже не на один процент, а такое поступательное", - сказала она на пресс-конференции.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставки будет рассматриваться, если не появятся непредвиденные обстоятельства.

Сейчас ключевая ставка составляет 20%. Последний раз ее снижали в июне. До этого ставка в течение восьми месяцев держалась на отметке 21%.