Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2

О строительстве путепровода через пути МЦД-2 на магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.

Сооружение готово уже на треть и входит в пятый - финальный участок магистрали: от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Там также планируют сделать 6 пешеходных переходов, тоннель, эстакаду и ещё один путепровод.

По словам мэра, с вводом данного участка дороги снизится нагрузка на соседние шоссе и МКАД, также улучшится транспортная доступность юго-западного округа столицы, районов Северное и Южное Бутово, и сельского поселения Булатниковского Московской области.