Масштабная реконструкция Ленинградского вокзала вышла на новую стадию

Это будет лучший вокзал Москвы. Масштабная реконструкция Ленинградского вокзала - оного из старейших в Москве - вышла на новую стадию. Старые слои времени убрали, теперь огромную площадку превращают в современный терминал. Монтируют тяжёлые конструкции и укрепляют инженерные системы. А ещё убирают следы предыдущего ремонта, чтобы понять, каким было красивейшее здание почти два века назад.

Это не просто старейший вокзал Москвы. Шедевр архитектора Тона. Визитная карточка столицы. Сейчас переживает комплексную модернизацию. По сложнейшему проекту.

"При проектировании Ленинградского вокзала были применены технологии информационного моделирования, они помогают эффективно реализовывать проект, сократить время проектирования и помогают увязывать между собой инженерные системы и конструкции", - рассказал Александр Николаев, главный инженер проекта, отдел комплексного проектирования гражданских объектов, Институт "Мосинжпроект".

Везде строительные леса, техника. Работы идут практически на каждом квадратном метре. Строители монтируют, укрепляют железобетонные и металлические конструкции. Меняют абсолютно все инженерные коммуникации. Устанавливают современные противопожарные системы и освещение. Исторической части - особое внимание. За свои 170 с лишним лет вокзал переживал, конечно, не одну реконструкцию.

"Прямо сейчас наши коллеги слой за слоем снимают следы реконструкций, которые были до этого на вокзале. Всё это для того, чтобы найти тот самый первый цвет стен, который был как с фасада, так и внутри исторической части вокзала, и понять - каким же его задумывал архитектор Константин Тон", - отметил Тимур Соцкий, заместитель начальника Дирекции МЦД Департамента транспорта города Москвы.

Исторический цвет восстановят. Лепнину отреставрируют. Обещают - это будет лучший вокзал Москвы. Самый современный. И готовый к тому, что пассажиропоток может увеличиться вдвое, когда запустят высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом. После реконструкции на Ленинградском вокзале появятся сразу три дополнительных входа. И одно оригинальное новшество.

"На входах, в цокольном этаже, с исторического фасада будет установлена отдельная багажная лента. Ну просто представьте - вы ставите чемодан на ленту, он сам поднимается на вокзал, сам заезжает в системы контроля, а вы проходите входной досмотр уже без чемодана, со свободными руками, такого на железнодорожных вокзалах в нашей стране еще не делали", - рассказал Тимур Соцкий.

Будет быстрый проход к поездам. Цифровая навигация, обновленные табло. Торговые площади сократят ради увеличения мест для пассажиров. Зона отдыха, детский клуб, кафе, рестораны, библиотека и коворкинг разместятся на втором и третьем этажах. Санузлы будут не только на цокольном этаже, как раньше, но и на всех других. И, конечно, эстетика тоже имеет значение. Внутри вокзала, связывающего две столицы, появятся два гигантских мозаичных панно. Одно будет посвящено Санкт-Петербургу, а другое - Москве.

Как только завершится реставрация Ленинградского вокзала, строители переедут по соседству - начнут такую же масштабную реконструкцию Ярославского. В планах и создание единого подземного пространства на Площади трех вокзалов, чтобы можно было легко и быстро перемещаться из одного в другой, а также на станции метро. При этом не выходя на улицу.