Мужчину с 10 килограммами наркотиков задержали в Красногорске

В Красногорске задержан мужчина с 10 килограммами наркотиков. 33-летний уроженец Сочи хотел сбыть их на территории Москвы и заработать полмиллиона рублей.

Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что запрещенные вещества нашел в лесу по координатам, которые ему скинул некий куратор. Под упавшим деревом лежали 10 пакетов с наркотиками. Согласно экспертизе, в одном из пакетов находится вещество, производное от наркотического средства N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело.