Спецпроект "Время возможностей" набирает обороты в Москве

Магия ханга, стихи на крыше и кофе в лучшей компании. Более полутора тысяч бесплатных акций провели московские предприниматели с начала лета в рамках спецпроекта "Время возможностей".

Вообще-то этот драчун – добрый. Но ходить предпочитает лохматым – так привычней. Кот Тунец – дитя улиц, волонтёры насилу отбили его у собак. Скромную Сардину в сильные морозы нашли в Королёве. А сорванца Роджера с братом Бычком буквально сняли с колёс – ночи они коротали на подвесках машин. У каждого из этих 16 пушистых жизнь была не из легких. Пока они не попали в котокафе MoreКот, где получили и морские имена, и заботу.

Кафе с хвостатыми постояльцами молодое, а московская конкуренция - серьезная. Чтобы остаться "на плаву", нужно цепляться за все шансы. Как раз их и предоставляет спецпроект "Время возможностей". Действует по принципу "добро за добро": предприниматели людям - акции и скидки, взамен - бесплатное продвижение и инструменты для бизнеса. Предложение от котокафе - "Понедельник - день везучий": гости тянут лотерейный билет и получают гарантированный приз, например, корм для усатых.

"Когда мы эту акцию стали проводить, видимо, благодаря ресурсам Москвы, про эту акцию узнало больше людей, мы видим, что к нам в понедельники стало ходить больше посетителей", - рассказала Ольга Байбулова, хозяйка котокафе MoreКот

Что увеличивает шансы хвостатых найти семью - и с этим связана ещё одна акция. Каждый, кто нарисует своего питомца в таком картонном доме, получает шанс выиграть сертификат от котокафе. Есть место и поэзии - конкурс чтецов.

"На замечательных крышах Москвы получили бесплатные аренды – получили в дар - трех площадок, где мы проводим очный тур", - говорит Ольга Байбулова.

Стихи читают, конечно, о котах. Ведь они, доказано учеными, делают человека счастливее. Еще один источник счастья – музыка. Впрочем, звуки, издаваемые хангой, нечто большее.

"Это способ познания себя, познания мира. Ханг имеет доказанный терапевтический эффект и очень хорошо влияет на психику человека, успокаивает", - отметил Андрей Пономаренко, совладелец Центра звуковых интуитивных инструментов "Nhoc Handpans".

Погрузиться в себя еще больше помогает гонг. Его звучание может как успокоить, так и "разогнать", взбудоражить организм – в зависимости от ударов. Магические инструменты очаровали Андрея и его команду давно. После увлечение переросло в дело - магазин музыкальных инструментов Nhoc. И всё же, признаются владельцы, это не про деньги – про любовь. Поэтому и "Время возможностей" для них, в-первую очередь, о возможности ею делиться.

"Мы подумали, что хотим рассказывать людям, проводить какие-то полезные мероприятия для москвичей. И нам очень понравилось, начиная с первого занятия, люди приходили, мы чувствовали их отдачу", - рассказала Александра Пономаренко.

Тем более, научиться игре на ханге может каждый – музыкальное образование для этого не требуется. За время акции опробовали на себе магию инструментов около 30 человек. Мастер-классы планируют повторить в августе. Всего же за первую половину лета в рамках спецпроекта "Время возможностей" столичные предприниматели провели около полутора тысяч активностей.

"Для того, чтобы предприниматель присоединиться к участию в проекте, необходимо сначала понять, какое мероприятие бесплатное он проводит, какую предоставляет акцию или какое предложение по скидкам. Скидка должна быть не менее 25%. И подать заявку в ГБУ "Малый бизнес Москвы", - сообщил Дмитрий Герасимов, и.о. генерального директора ГБУ "Малый бизнес Москвы".

А горожане могут принять участие в мероприятиях, посмотрев их перечень на сайте Russpass.