В Московском зоопарке родился детеныш боливийской ночной обезьяны

В Московском зоопарке в семье боливийских ночных обезьян мирикин родился четвёртый детёныш. Сын или дочь, поймут позже, когда чадо наконец дистанцируется от матери.

Пока новорождённый ни на минуту не расстаётся с мамой Анной, буквально прилип к её спине. Вместе с ней путешествует по вольеру, знакомясь с другими сородичами. Такие круизы происходят в основном после заката. Но огромные глаза этих приматов отлично видят в темноте.

Отец - брутальный самец Буслай - выйдет на первый план чуть позже - и тогда уж воспитает потомка по всем правилам обезьяньей общины.