В Москве открылась фотовыставка, посвященная попыткам пошатнуть суверенитет России

Попытки пошатнуть суверенитет России - от Смутного времени до наших дней. Фотовыставка, посвященная атакам на независимость нашего государства, открылась сегодня на Гоголевском бульваре в Москве.

Экспозицию подготовили сотрудники Военно-исторического общества. На стендах представлены редкие документы и фотографии. Они рассказывают о разных видах вмешательства в политическую жизнь нашей страны, включая мягкую силу, интервенцию, подстрекательство к сопротивлению власти.

Организаторы отметили, что к прежним формам воздействия в последнее время прибавилось стремление исказить и переписать историю. Выставка поможет подсветить такие явления и сделать их более заметными.