Заммэра Ракова: Центр переливания Гаврилова собрал более 6 тысяч литров крови за полгода

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об активном развитии донорского движения в столице с помощью выездных акций.

По ее словам, развитие культуры корпоративного донорства в Москве помогло собрать около 6 тысяч литров крови. Как отмечается, москвичи провели около 13 тысяч донаций с начала года на местах работы или учебы.

"Динамичное развитие донорского движения в городе происходит во многом благодаря эффективной работе Центра крови имени О.К. Гаврилова. Только с начала 2025 года там провели более 200 выездных акций и почти 13 тыс. донаций. Это позволило собрать и направить в столичные медорганизации почти 6 тыс. литров крови. Таких результатов нам удалось достичь благодаря популяризации культуры корпоративного донорства, сотрудничества с крупными предприятиями, корпорациями и учебными заведениями, в числе которых университеты имени Н.И. Пирогова и имени Н.Э. Баумана, Российский университет медицины и многие другие. Благодаря работе выездных бригад центра все желающие москвичи могут присоединиться к доброму делу и сдать кровь непосредственно на месте работы или учебы", – сообщила Анастасия Ракова (цитата по АГН "Москва").

Стать донорами крови в столице могут все желающие, достигшие 18 лет, а также без противопоказаний. Подробная информация доступна на сайте donor.mos.ru.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Москве зарегистрированы 107 тысяч доноров, впервые сдали кровь около 40 тысяч человек.