Путин прибыл на прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

Сегодня, 24 июля, в Траурном зале Центральной клинической больницы проходит церемония прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. На мероприятие прибыл и президент России Владимир Путин. Он возложил возле гроба покойной букет красных роз.

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Напомним, 71-летняя Ирина Подносова, возглавлявшая ВС России с 2024 года, умерла в Москве 22 июля. По некоторым данным, она страдала от онкологического заболевания. Ирина Леонидовна остается единственной женщиной, которой было доверено председательствовать в Верховном суде России.

Отметим, что Ирина Подносова работала судьей с 1990 года. В 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда. 4 апреля 2024 года комиссия при президенте России одобрила ее кандидатуру на пост председателя ВС.

Теперь же, после смерти Подносовой, исполняющим обязанности председателя Верховного суда назначен ее заместитель Юрий Иваненко, также занимающий должность председателя Судебной коллегии по экономическим спорам ВС России.