Назван политик, заставляющий Трампа вести жесткую линию против России

Президента США подталкивают к ястребиной позиции в отношении России, Китая и Ирана. Ужесточать политику Дональда Трампа заставляет госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Financial Times.

По данным издания, Рубио, по словам его сторонников, в вопросах внешней политики не только не отступил от своих принципов, но и встал на их защиту. Он подталкивает Трампа к более ястребиной позиции. Как заявил один из друзей и бывших помощников Рубио, относительно Китая, России, Украины и Ирана Белый дом показывает обновленную американскую внешнюю политику и восстановление роли США в мире. По словам источника, в значительной степени это заслуга рекомендаций, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе.

Авторы материала обращают внимание на то, что, войдя в администрацию, Рубио начал проводить политику, отличающуюся от его прежних взглядов о важности мягкой силы США и позитивного отношения к мигрантам. Пример - глубокая реорганизация Агентства США по международному развитию (USAID), а также ужесточение риторики в отношении мигрантов.