МИД заявил о попытках США вмешаться в процесс примирения Баку и Еревана

Москва заинтересована в стабильном, мирном, процветающем Южном Кавказе. Одно из необходимых условий для достижения этого - долгожданное примирение Баку и Еревана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила во время еженедельного брифинга, что большой этап нормализации отношений Еревана и Баку был запущен в 2020 году при непосредственном содействии России и лично президента Владимира Путина. В определенный момент Армения и Азербайджан предпочли прямой двусторонний диалог, в Москве такой выбор уважают.

Захарова отметила попытки США вмешаться в процесс снятия транспортной блокады в регионе. По словам дипломата, Запад намерен перевести процесс примирения Баку и Еревана на свои рельсы. Куда эти рельсы обычно приводят – в Москве знают. Это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе, заключила представитель МИД.