Водитель такси врезался в трехэтажный дом в Новой Москве

Два человека пострадали в ДТП в Новой Москве. Там водитель такси не справился с управлением, вылетел на газон и врезался в трехэтажный дом, задев прохожих.

От сильного удара в автомобиле сработали подушки безопасности. На кадрах видно, как медики оказывают помощь пострадавшей женщине. Ее уложили на носилки и погрузили в машину скорой помощи.

Предположительно, у нее черепно-мозговая травма. Водитель такси получил перелом ноги. На место ДТП прилетел вертолет медицинской помощи. Подробности аварии уточняются.