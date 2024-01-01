Проститься с Ириной Подносовой приехала Валентина Матвиенко

В столице проходит церемония прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой. Отдать последнюю дань уважения покойной прибыло множестве представителей отечественной политической элиты. Интересно, что одним из первых явился в Траурный зал Центральной клинической больницы Москвы президент России Владимир Путин.

Он возложил возле гроба красные розы и перекрестился, затем выразил соболезнования близким Ирины Подносовой.

Также на траурное мероприятие прибыли председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и президент Российского книжного союза Сергей Степашин, помощник президента России, начальник государственно-правового управления президента России Лариса Брычева, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и многие другие.

Напомним, что Ирина Подносова, возглавлявшая ВС России с 2024 года, умерла в Москве 22 июля. По некоторым данным, она страдала от онкологического заболевания. Ей был 71 год.

Ирина Леонидовна остается единственной женщиной, которой было доверено председательствовать в Верховном суде России.