Россиянка спаслась, в последний момент отказавшись лететь на Ан-24

Звонок дочери спас жизнь россиянке, планировавшей лететь в Тынду. Марине Авалян покинула самолет, так как получила известие о болезни внучки. О крушении Ан-24 женщина узнала в поезде.

Как сообщил Telegram-канал "112", одна из пассажирок Ан-24 вышла из самолета прямо перед вылетом. Дочь позвонила и сообщила ей, что заболела старшая внучка, вызвали скорую помощь. Бабушку попросили остаться с младшей. Позднее Марине все же отправилась в Тынду, но уже на поезде. Об упавшем самолете она узнала из новостей.

Горящие обломки Ан-24 нашли в 15 километрах от Тынды в Амурской области. Высланный на поиски вертолет не смог приземлиться в районе места крушения, спасателям пришлось добираться туда пешком или спускаться на веревках. На борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шестеро членов экипажа. О выживших в катастрофе на этот момент неизвестно.