Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Овны

День может подкинуть поводы для ревности или сравнения себя с другими — не поддавайтесь. Лучше займитесь тем, что приносит настоящее удовольствие.

Тельцы

Сегодня нервный день. И кто-то из близких захочет повлиять на ваши решения. Найдите способ сохранять спокойствие и не вовлекаться в лишние споры.

Близнецы

Не лучший момент для выяснения отношений, зато идеальный для того, чтобы переключиться на другие темы. Долгая прогулка поможет перезагрузиться.

Раки

Финансовые вопросы могут стать причиной внутреннего беспокойства. Это проверка: сможете ли вы сохранять уверенность, когда мир вокруг так нестабилен.

Львы

Солнце во Льве вступило в конфликт с мощным Плутоном. Кто-то может пытаться оспорить ваш авторитет или просто мешать чувствовать себя уверенно.

Девы

Вам стоит провести этот день чуть тише, чем обычно. Возникающие чувства могут быть глубокими, но неясными — подержите это в себе, не спешите делиться.

Весы

День сюрпризов в общении или соцсетях: кто-то может исчезнуть, отписаться или резко высказаться. Важно помнить: не каждая потеря - это трагедия.

Скорпионы

Будьте внимательны на работе: желание взять всё под контроль может привести к напряжённым моментам. Переключитесь на то, что зависит только от вас.

Стрельцы

Вы привыкли действовать по вдохновению, а другие ждут от вас четкого соблюдения планов. Кому-то из вас придется прокачивать новые навыки!

Козероги

Если чувствуете усталость — сделайте паузу. Вам не обязательно всё решать сейчас. Ведь лето не только для продвижения к целям, но и для отдыха.

Водолеи

Плутон впервые скрестил шпаги с Солнцем, находясь в вашем знаке. День не из простых, но искренний разговор способен всё расставить по местам.

Рыбы

Не перегружайтесь ни работой, ни самоанализом. Позвольте себе хотя бы немного свободы и телесного комфорта: хорошая еда, прогулка, массаж.