Лукашенко потрясло решение Таллина запретить ему въезд в Эстонию

Запрет на въезд на территорию Эстонии, выписанный в Таллине в отношении президента Беларуси, навел Александра Лукашенко на мысли о выживании. О реакции белорусского лидера рассказала ТАСС его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

По словам Эйсмонт, президент Беларуси воспринял это "громкое" известие мужественно. Лукашенко отметил, что никогда не был в Эстонии. И теперь, после введения эстонских санкций, просто не знает, выживет ли он.

Как стало известно, правительство Эстонии приняло решение ввести бессрочные санкции в отношении 273 граждан Белоруссии. Им запрещен въезд в страну. Черный список возглавил Александр Лукашенко.