Белоусов велел быстро подготовить бойцов СВО к использованию цифровой инфраструктуры

Российский министр обороны Андрей Белоусов провел совещание по вопросам цифрового и технологического развития ВС России. Об этом в четверг, 24 июля, рассказали в оборонном ведомстве.

Министр проверил ход работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в зоне ведения боевых действий. Этот проект реализуется по поручению главы Минобороны совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Белоусов распорядился в кратчайшие сроки подготовить военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях в зоне проведения спецоперации, к использованию компонентов перспективной цифровой инфраструктуры.

При этом он отметил, что комплексная система информационного взаимодействия в тактическом звене должна качественно повысить ситуационную осведомленность командиров. Задача этой системы заключается в том, чтобы предоставить дополнительные возможности, цитирует министра Telegram-канал Минобороны.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что нашему государству есть что показать и чем гордиться в цифровой сфере. Президент России Владимир Путин отмечал, что наша страна лидирует в мире по цифровизации государственных услуг.

Благодаря цифровизации существенно повысилась и эффективность работы призывных комиссией — в частности, была создана единая база данных. В России начали тестировать опцию рассылки электронных повесток. Однако пока от традиционного бумажного варианта не отказались.