Поправки в украинское законодательство, затрагивающие работу национальных антикоррупционных структур — это "реальные инструменты" защиты системы правопорядка от "любого российского влияния или вмешательства". Такое заявление сделал в четверг, 24 июля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как заверил Зеленский в своих соцсетях, согласованный им текст законопроекта "гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов".

Глава киевского режима утверждает, что пресловутые поправки гарантируют полное отсутствие "российских связей и независимость" Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отказываться от этого законопроекта Зеленский не собирается, подчеркнув, что до конца дня 23 июля документ внесут в Верховную раду. Что касается массовых протестов на улицах украинских городов, он заявил о сохранении единства и уважении позиции всех граждан.

Акции против принятия поправок, фактически ликвидирующих НАБУ и САП, прокатились по всей стране — люди вышли на улицы Киева, Одессы, Днепропетровска (Днепр), Львова.

Крайне недовольны действиями Зеленского против антикоррупционных институтов и на Западе. В Еврокомиссии потребовали объяснений, напомнив, что как кандидат на членство в ЕС Украина обязана следовать всем требованиям интеграционного блока, включая борьбу против коррупции.

The Telegraph считает, что Владимир Зеленский допускает "огромную необоснованную ошибку", в результате которой он "станет таким же, как и его коррумпированные предшественники". В интересах Украины и ее народа глава киевского режима должен сложить полномочия, пишет британское издание.