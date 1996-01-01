Любовница принца Уильяма заявила о себе на важном королевском мероприятии

Уже несколько лет ходят слухи том, что у принца Уильяма интрижка с бывшей подругой Кейт Миддлтон маркизой Чамли. Якобы дама является женой одного из советников Карла III и имеет доступ во дворец, где часто уединяется с принцем.

Роуз Хэнбери могла бы с легкостью стать женой Уильяма, ведь в отличие от Миддлтон является наследницей древнего британского аристократического рода. Ее бабушка близко дружила с Елизаветой II. Но в юности Роуз была моделью, и принц ее тогда совсе не интересовал. Чувства к наследнику престола появилась у маркизы, когда уже и Уильям, и она сама обзавелись семьями.

Когда об интрижке узнала Кэтрин, разразился скандал. В британских СМИ последовавший за этим инцидент прозвали "сельским соперничеством". Якобы Миддлтон приехала в свое поместье в Норфолке и пригласила на серьезный разговор соседку, маркизу Чамли Роуз Хэнбери. Кейт все высказала бывшей подружке, а после пожаловалась Елизавете II, и королева сделала все, чтобы и ноги маркизы не было во дворце. Но Роуз оказалась очень коварной.

Когда скончалась Елизавета II, и трон перешел Карлу III, Сара Роуз была в числе почетных гостей на коронации нового монарха. При чем на важном королевском мероприятии маркиза громко заявила о себе.

Сара Роуз пришла на церемонию в черно-кремовом платье, созданном Оззи Кларком, и выглядела сногсшибательно. Более того, наряд, как пишут в британских СМИ, был удивительно схож с облачением, в котором Кейт Миддлтон вышла в свет накануне коронации. Вот только на бывшей модели платье сидело куда лучше.

Журналисты настолько были вдохновлены видом Роуз, что посвятили ее платью несколько статьей. Так, удалось выяснить, что наряд, который маркиза выбрала для похода на мероприятие, особенный. Это винтажное платье 1970 года. Кутюрье Рэймонд "Оззи" Кларк, создавший этот образ, скончался в 1996 году, и с тех пор к одежде, которую он сделал, относятся как к ценнейшим реликвиям. За винтажными платьями Кларка охотятся многие знаменитости.