Киев признал продвижение российской армии на запорожском направлении

Ситуация для ВСУ на запорожском направлении складывается сложная. ВС России продвинулись в Каменском, сообщил в Telegram военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным Алекс.

По его словам, российские подразделения продвинулись за Каменским и закрепились на подступах к Степногорску. В результате ситуация для ВСУ на этом участке фронта была осложнена.

Российские военкоры ранее также сообщили о том, что ВС России наступают на запорожском направлении и штурмуют Плавни. По данным каналов, ВСУ контролируют только северную часть поселка. Это признали и украинские аналитические ресурсы.