Захарова рассказала, как Россия ответила на антироссийский выпад Алиева

Российская сторона не оставила без реакции призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к Украине "не соглашаться на оккупацию". Об этом рассказала в четверг, 24 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Речь идет об общении Алиева на форуме в Шуше с украинскими журналистами, во время которого азербайджанский лидер фактически открыто высказался против России и дважды использовал термин "оккупация" в отношении российской спецоперации.

Как подчеркнула Мария Захарова, "кто бы такое ни заявлял, соответствующая реакция была дана по линии АП (администрации президента России — прим. ред.). В чем именно состояла эта реакция, чиновница уточнять не стала, сообщает "Лента.ру".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 22 июля выразил надежду на то, что разногласия по ситуации на Украине не станут препятствием в развитии отношений между Москвой и Баку. В Кремле отметили, что "мы расходимся во мнениях", а также призвали не жертвовать "обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации".

Также Дмитрий Песков признавал, что нынешний период в отношениях с Азербайджаном весьма сложен. Однако он подчеркнул, что для сохранения контактов имеется прочная основа и совпадение интересов, а также взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении.