Условие продления нынешнего конфликта на Украине назвал экс-главком Вооруженных сил Украины, ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залужный. Как заявил он в интервью изданию "Левый берег", при неизменности нынешней военной стратегии боевые действия могут затянуться до 2034 года.

Залужный считает, что конфликт на Украине вступил в новую фазу — на истощение. Если пытаться провести только прекращение огня, не сформировав на будущее защиту то он будет длиться еще долго: начавшись в 2014, может закончиться только в 2034-м.

По слова украинского посла, конфликт "старого" образца завершился в конце 2023 года. 21 ноября Валерий Залужный объявил о начале Третьей мировой войны. По его мнению, это связано с тем, что у Украины много врагов.