Российская сторона четко и недвусмысленно отреагировала на заявления со стороны представителей НАТО с угрозами против Калининграда. На это указывают китайские средства массовой информации.

Как указывает портал Baijiahao, Россия не стала тратить время на дипломатические демарши и ноты протеста, вызовы послов и прочие реверансы. В ответе официальной Москвы "не было лишних этапов", но было напоминание слов российского лидера Владимира Путина о постоянной боеготовности стратегических ядерных сил ВС России.

Китайский портал подчеркнул, что "это был не блеф Путина, а напоминание про один из главных козырей страны". Россия в ответ на угрозы со стороны НАТО в адрес Калининграда словно "достала кувалду", дав понять, что любая агрессия против российского анклава получит ответ всеми доступными средствами, включая стратегическое вооружение (цитаты по АБН 24).

Ранее Кремль ответил на угрозу генерала НАТО захватить Калининградскую область. Пресс-секретарь президента России назвал это очередным звеном в цепи "враждебных агрессивных заявлений" от представителей оборонных ведомств европейских стран, которые вынуждают "принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности".

Кроме того, в администрации российского лидера подчеркивали, что Калининград есть и будет российским регионом на Балтике, невзирая на угрозы из Литвы "нейтрализовать" российский анклав, если наше государство "бросит вызов" Североатлантическому альянсу.