Минздрав решил изменить правила выдачи больничных листов

Российское Министерство здравоохранения разработало проект изменений в ведомственный приказ, который касается условий и порядка формирования листков нетрудоспособности.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, прежде всего речь идет о случаях частого оформления листов нетрудоспособности — если за полгода один и тот же человек получил четыре больничных и больше.

Это может свидетельствовать о необходимости проведения более углубленной оценки состояния здоровья пациента, поэтому предлагается передавать медицинскую документацию от лечащего врача специальной врачебной комиссии. Она должна будет определить факторы, влияющие на частоту заболеваний, а также сформировать комплексный план лечения и профилактики.

Минздрав заверил, что цель предлагаемых нововведений — улучшение качества жизни и трудоспособности пациента.

Предлагаемый новый порядок не будет распространяться на уход за заболевшими детьми и другими членами семьи, медицинскую реабилитацию, медпомощь при социально значимых заболеваниях, а также на заболевания, требующие заместительной почечной терапии, сообщает "Интерфакс".

Ранее член думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова призвала работодателей не давать простудившимся сотрудникам, не желающим оформить больничный лист, отгулы. Парламентарий подчеркивала, что за благими намерениями кроются "очень серьезные механизмы, которые могут повлиять не только на организацию рабочего процесса, но и на здоровье".

При этом в Госдуме прозвучало предложение ограничить выплату декретных и детских пособий приезжим иностранцам, а также запретить мигранткам бесплатно рожать в России и не впускать их в нашу страну, пока они не купят медицинский полис, включающий оплату ведения беременности и родов.