Раскрыты шокирующие факты, которые в интервью Собчак утаила изувеченная в Дубае украинка Ковальчук

Мария Ковальчук, найденная весной у обочины дороги в Дубае с множественными переломами, пришла в себя после комы и дала интервью Ксении Собчак. Модель назвала имена тех, кто над ней издевался. По словам Маши, ее зверски избили два парня и девушка, которые живут с родителями в Дубае, но имеют российские паспорта.

Ранее основной версией произошедшего было участие модели в вечеринке извращенцев. Якобы девушка зарабатывала не только продавая откровенные снимки в интернете, но оказывая определенные услуги. Были даже свидетели, которые припомнили, что Ковальчук часто бывала на закрытых секс-вечеринках, где принято жестко издеваться над приглашенными красотками.

Но в интервью Собчак модель заявила, что пару раз записывала видео, на которых представала связанной, а еще однажды сходила на шибари-пати, потому что ей хотелось научиться завязывать узелки. В целом Мария выглядела как невинная девушка, ставшая жертвой обстоятельств. Даже к негодяям, которые над ней издевались, по словам Ковальчук, она попала из-за странного стечения обстоятельств. Мол, проспала свой рейс и при выселении из отеля встретила парня, с которым познакомилась накануне. Мама Маши Анна тут же намекнула, что скорей всего это была отработанная схема злоумышленников, — поджидать своих жертв в отеле.

Своим главным обидчиком модель назвала 28-летнего Артема Папазова. Парень из очень обеспеченной семьи, живет в Дубае, явно не обделен ни женским вниманием, ни деньгами. Молодой человек после интервью Марии сам вышел на связь с Ксенией Собчак и огласил факты, которые Ковальчук и ее мама утаили.

"Первое — это то, что Мария ушла из номера примерно в 9:15 вечера. Она не обратилась за помощью ни к персоналу, ни на ресепшен, ни к охране пятизвездочной гостиницы. Это зафиксировано. Она одна вышла на улицу. И никто за ней из отеля не выходил. Это зафиксировано как отельными, так и всеми другими видеокамерами. Все участники из номера не выходили. Есть камеры у номера и в лифтах", — сообщил Папазов.

Мария же утверждала, что ее не выпускали из номера, каким-то чудом в одном банном халате ей удалось улизнуть, но присутствовавшая на вечеринке девушка закричала: "Она убежала!". Якобы после этого вся компания бросилась догонять модель.

"На стройке она оказалась в 2:09 ночи. Через пять часов. Это подтверждается показаниями двух охранников стройки, которые ее прогоняли и доложили начальству, что, несмотря на неоднократные запреты, потерпевшая продолжает попытки проникнуть на стройку. И когда ей это удалось, охранники ее искали, чтобы выгнать. Где она была пять часов? Она отвечает просто: не помню", — обратил внимание на вторую нестыковку Артем.

Ни мама девушки, ни сама Маша не упоминают про эти пять часов. По их словам, все развивалось очень стремительно. Более того, оказывается, у сбежавшей от преследователей Ковальчук был телефон. Девушка могла в любой момент позвонить или написать друзьям, маме или в полицию, почему-то не сделала этого.