В ФРГ узнали, чем Трамп разочаровал Владимира Путина

Президент России Владимир Путин разочарован развитием отношений с американским лидером Дональдом Трампом не сложились. Такое утверждение сделали германские журналисты.

Как отмечает Merkur.de, "Кремль разочарован и зол на то, что с Трампом не сложилось". При этом российский лидер понимает, что президент Соединенных Штатов — человек впечатлительный и подверженный эмоциям.

The Guardian, в свою очередь, пишет со ссылкой на источники, что в Москве "не считают этот раскол необратимым", поэтому российская сторона "продолжит протягивать руку Вашингтону".

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп все сильнее разочаровывается и в российском лидере, и в предводителе киевского режима, поскольку они никак не заключают перемирие. При этом президент США "ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролития остановились".

При этом на Западе впечатлены реакцией Владимира Путина на резкие выпады Дональда Трампа. Французские СМИ пишут, что, в отличие от европейских лидеров, российский президент на поведение американского коллеги реагирует с привычным хладнокровием. Путина называют единственным, кто "невосприимчив к его истерикам".