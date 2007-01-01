Крушение самолета в глухой тайге: погибли 48 человек, объявлен трехдневный траур

Поисково-спасательная группа добралась до места крушения пассажирского Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. На борту находились порядка 50 человек. По данным Следственного комитета, выживших нет. Самолёт пропал с радаров при заходе на посадку недалеко от Тынды. О ситуации доложено Владимиру Путину. В регионе объявлен трёхдневный траур.

Первые кадры с места крушения пассажирского Ан-24 в 15 километрах от Тынды. После того, как самолёт пропал с радаров около часа дня по местному времени, искали с воздуха. Быстро заметили поднимающийся из густой тайги крупный столб дыма. Координаты падения передали в штаб и на место катастрофы выдвинулись пешие спасательные отряды. Посадить вертолёт МЧС даже в радиусе пяти километров попросту негде.

"Спасатели МЧС России прибыли до места крушения самолёта. Предварительно по осмотру, выживших на месте крушения нет. Группировка добралась до места происшествия на технике высокой проходимости по труднодоступной гористой местности. При полном отсутствии дорог расчистку проводила тяжёлая инженерная техника", - говорит Игорь Смирнов, начальник ГУ МЧС России по Амурской области.

К месту крушения самолета Ан-24 прорубают просеку в тайге Тындинского округа. Выживших нет, а горно-лесистая местность затрудняет поиск тел. Из находившихся на борту 48 человек шесть были членами экипажа, остальные 42 - пассажиры, среди которых пятеро детей. Кто-то возвращался из отпуска, кто-то, напротив, только его начинал. Люди разных профессий. Семья врачей - Алексей и Галина Найдёновы, проработавшие в медицине больше 40 лет, возвращались вместе с внуками домой. Бортпроводник Анастасия Бессмертная в авиации с 2007 года. Командир разбившегося под Тындой Ан-24 Вячеслав Логвинов - опытный лётчик, окончивший Военный институт Сил воздушной обороны. По словам знакомых, скромно жил в Иркутске и очень любил летать. Также на борту находились хабаровский фитнес-тренер Сергей Шиян, его жена Наталья и полуторагодовалая дочь Ева. 39-летний уроженец Бурятии Николай Сун-Цо-Жен летел в служебную командировку. Работал в структуре РЖД. Разбирательством произошедшего теперь занимается Следственный комитет.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статья 263 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных действий", - сообщил Александр Левин, заместитель руководителя отдела криминалистики Восточного МСУТ СК России

Перед вылетом некоторые пассажиры сделали видео на телефон. Уже тогда со стороны им показалось состояние самолёта крайне удручающим. Впрочем, воздушному судну было уже почти 50 лет. Принадлежало оно авиакомпании "Ангара" - основному внутреннему авиаперевозчику восточной Сибири, который так же сотрудничает со службой медицины катастроф, помогает мониторить лесные пожары и выполняет поисково-спасательные операции. В парке "Ангары" ещё 10 таких самолётов Ан 24.

На пути к месту крушения собрались десятки машин. Кто-то приехал самостоятельно искать своих родственников, кто-то помочь в поисковой операции. Впрочем, в МВД призвали не мешать работе сотрудникам МЧС. На помощь спасателям уже направлены дополнительные силы из Благовещенска и Хабаровского края. Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего, основные из которых — ошибка пилотирования и техническая неисправность. По погибшим в авиакатастрофе в регионе объявлен трёхдневный траур.