Путин разрешил поднять флаг на атомоходе "Князь Пожарский"

Россия обеспечит свою безопасность во всех районах Мирового океана. Об этом Владимир Путин заявил на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце стратегического назначения "Князь Пожарский".

Это уже пятый серийный корабль проекта "Борей-А" за последние 6 лет. Он обладает высокими манёвренными характеристиками и акустической малозаметностью, оснащён современными комплексами ракетного и торпедного оружия, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Президент подарил морякам икону и подчеркнул, что планы по созданию современных сил Военно-морского флота будут реализованы в полном объеме.

"За счет применения передовых конструкторских решений на корабле используются современные энергоустановки и навигационные приборы. Значительно улучшены условия службы и отдыха экипажа. Всего на российских верфях в разных степенях готовности находятся более 70 кораблей. Только на Севмаше до 2030 года планируется построить шесть атомных подводных лодок", - сказал Владимир Путин.