Собянин: Около 10 тысяч москвичей начали переселение по реновации этим летом

Этим летом в столице в новые жилые комплексы, возведённые по программе реновации, переедут 10 тысяч горожан. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В Новых Черёмушках, с которых когда-то и началась московская пятиэтажная застройка, предстоит расселить 119 домов. Для новоселов уже готовы квартиры с улучшенной отделкой.

Сестры Вероника и Вика Пискун с восторгом рассматривают свою новую комнату. В их старой квартире в хрущевке девочкам приходилось делить небольшой уголок в проходной гостинной, умещались небольшой стол и двухъярусная кровать. Больше всех о переезде мечтала мама. Светлые просторные комнаты, современные окна, большая лоджия с видом во двор. Здесь совсем другой уровень жизни, чем в прежнем жилье. Оттого даже хлопоты её совсем не пугают.

"Плюс в том, что не надо ремонт делать. Ты въезжаешь уже в чистую квартиру. Есть ламинат, есть люстра, есть обои, ты завозишь мебель, расставляешь и на этом всё", - говорит Юлия Пискун.

Наталья Павлова с семьёй тоже ждёт новоселье. Её заветная мечта о том, чтобы за кухонным столом могли собираться все домочадцы, из-за маленькой кухни долгое время была неосуществимой. И теперь вот-вот исполнится!

"А сейчас, я так думаю, из-за того, что кухня очень большая, есть где нам всем разместится, мы наверное какие-то для себя сделаем традиции и будем их придерживаться", - говорит Наталья.

А всего к осмотру квартир в новом ЖК на улице Гарибальди этим летом приступят ещё порядка 350 семей. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин, это уже 6-й жилой комплекс, возведенный по программе реновации в столичном районе Черемушки

"Когда-то застройка Москвы пятиэтажными домами начиналась с Черёмушек. И сейчас здесь предстоит выполнить большой объём работ — расселить 119 домов. Уже введено и передано под заселение 6 новостроек, в работе находится ещё 15", - сообщил Собянин.

Двухсекционный жилой комплекс построен с учетом общего облика района. На улицу Гарибальди смотрит семиэтажный дом. Причём стоит он таким образом, чтобы не заслонять от солнца второй высотный разноуровневый корпус, спрятанный в глубине двора. Новый ЖК возвели по всем стандартам бизнес-класса.

"Здесь применены новейшие технологии — это монолитное строительство, которое имеет срок эксплуатации до 100 лет", - говорит Арсен Гукасян, первый заместитель генерального директора группы строительных компании.

Двор безопасный, с детской и спортивными площадками. Среда полностью безбарьерная. Как сообщил Сергей Собянин, в порядок приводят и другие дворовые территории района. Сейчас в работе их больше 30. Большие работы по благоустройству ведут и на прилегающих улицах.