Депздрав Москвы оценил ситуацию с новым штаммом COVID-19

Поводов для беспокойства в связи с выявлением в России случаев заражения новой разновидностью коронавируса Stratus нет. Об этом рассказали в четверг, 24 июля, в Департаменте здравоохранения Москвы.

Как подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале, одной из ключевых задач Департамента здравоохранения остается своевременное реагирование на эпидемиологические изменения. С этой целью регулярно проводится полногеномное секвенирование всей линейки респираторных вирусов.

Специалисты столичного Депздрава наблюдают штамм коронавируса "Стратус" (XFG) в линейке вирусов с мая. В настоящее время его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%.

При этом отмечается стойкая тенденция к снижению общей заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и снижение госпитализаций в целом по Москве.

Ситуация находится под постоянным наблюдением и контролем Департамента здравоохранения Москвы, резюмировали в ведомстве.

Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заверил, что XFG не вызывает тяжело протекающее заболевание, а риски для общественного здоровья невысоки.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что подъем заболеваемости коронавирусом может начаться из-за его высокой контагиозности — новый штамм более заразен, чем остальные. Однако в преддверии осени против этой инфекции не потребуется массовая вакцинация, в отличие от гриппа.