Радиостанция "Судного дня" УВБ-76, известная также как "Жужжалка", активизировалась после семидневного затишья. В четверг, 24 июля, по состоянию на 18:00 мск на этой частоте прозвучало десять сообщений.

Первое сообщение за указанный день раздалось в 12:23 по московскому времени — это было слово "Коммунике". Десятым сообщением в 16:48 мск стало слово "Пледозвон". В промежутке были переданы семь сообщений, содержавших по одному слову: "Пекинский", "Краснохряк", "Гималайский", "Шламоброд", "Крашотреф", "Ключица", "Кремлевский". Еще одно сообщение состояло из трех слов: "Неудержимый", "Нюхостих" и "Говенье".

УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Большую часть времени радиостанция транслирует маркер канала, который звучит как короткий жужжащий сигнал. Иногда в эфире раздаются голосовые сообщения на русском языке – отдельные слова или короткие фразы. При этом неизвестно, кто и с какими намерениями транслирует сигнал.

Эфир радио "Судного дня" не оставляет без внимания и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик высказался в адрес оголтелых русофобов, используя лексикон "Жужжалки". Как подчеркнул Медведев, для таких людей постепенно наступает "спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай".