Семья Тиммы подала в суд на Анну Седокову по статье о доведении до самоубийства

Янис Тимма скончался 17 декабря прошлого года. Но скандал вокруг его гибели не утихает. Родители баскетболиста винят в произошедшем Анну Седокову, а она все выпады в свой адрес игнорирует.

Певица долго восстанавливалась после гибели бывшего мужа. Тимма свел счеты с жизнью в день ее рождения. Для Анны это стало невыносимым ударом, она попала в клинику с нервным срывом. Придя в себя, певица записала видеообращение, в котором призналась, что жизнь с Янисом была для нее адом.

Но даже спустя полгода после трагедии артистка не может жить спокойно. Ее изводит семья Тиммы. Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая родных спортсмена, заявила, Седокова довела баскетболиста до самоубийства. На певицу подали два иска в суд — в Латвии и в России.

"Подали в суд по статье "Доведение до самоубийства". Сейчас будет доследственная проверка", — объявила юрист в беседе с Super.

Кроме того, семья Тиммы настаивает на проверке имущества артистки. Родные баскетболиста уверены, что Анна незаконно завладела имуществом мужа, которое в качестве наследства должно перейти сыну Яниса.

"Мы выявили расчетные счета в весьма солидном количестве и депозитные вклады, на которые тоже будем претендовать. Судя по налоговой декларации, она не зарабатывала больше 2-3 миллионов рублей в год. Тогда откуда у нее столько денег?" — заявила Гаврилова.