Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24

С авиакатастрофы в Амурской области Владимир Путин начал совещание в Северодвинске. В Архангельскую область президент прибыл сегодня днём.

"Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным, близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Путин.

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Главной темой совещания стало развитие подводного Военно-морского флота. Владимир Путин отметил, что подводные ракетоносцы - одна из важнейших составляющих нашей ядерной триады, которая позволяет России поддерживать баланс сил в мире. В ближайшее время наши морские ядерные силы пополнят ещё 4 подлодки проекта "Борей-А".