Анна Семенович сделала заявление о расставании с женихом: "Бросил, украл все мои деньги!"

Певица Анна Семенович счастлива в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шреером. Однако светские сплетники то и дело объявляют о разрыве пары.

Так, в последние две недели Дениса и Анну не видели вместе. Это породило новую волну слухов. После очередной публикации в Сети о том, что жених бросил Семенович, Анна не выдержала и прокомментировала эти домыслы. Певица дала понять, что все у нее с женихом прекрасно.

Бывшая "блестящая" опубликовала видео, на котором присутствовал и Денис. Анна сообщила, что видела в пабликах обсуждения их расставания и ничего, кроме смеха эти слухи у нее не вызвали.

"Банда в сборе! Денис Семенович, говорят, что ты меня бросил, украл все мои деньги – я такое слышала. Где бабки мои?" — обратилась к жениху с улыбкой на лице певица.

Напомним, что еще весной Денис сообщил, что готов сделать Анне предложение. Но сразу пояснил, что пока не может позвать артистку замуж, ведь он еще не развелся с предыдущей женой. Бизнесмен уверяет, что с супругой его уже давно ничего не связывает, но так как брак зарегистрирован в Германии, расторгнуть его довольно трудно — на это требуется время и немалые деньги.