Российские бойцы в ходе специальной военной операции освободили от сил противника населенные пункты Новоэкономическое и Зверево (Донецкая Народная Республика). Об этом в четверг, 24 июля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем официальном Telegram-канале, освободить Новоэкономическое и Зверево удалось в результате наступательных действий группировки войск "Центр" ВС России на красноармейском направлении.

Днем ранее бойцы группировки войск "Север" освободили Варачино в Сумской области в 25 километрах от областного центра. Буферная зона в Сумской области, созданная для обеспечения безопасности приграничных территорий России, продолжает расширяться.

Тем временем в российской армии формируется комплексная система информационного взаимодействия в тактическом звене — она должна качественно повысить ситуационную осведомленность командиров и предоставить им дополнительные возможности.