Российский лидер Владимир Путин готовит "беспрецедентный государственный подарок" Китаю в виде трофейных образцов западной военной техники, в том числе американского производства. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как утверждает NetEase, Россия готова поделиться с Китаем некоторыми образами западной трофейной техники — это будет роскошный подарок Владимира Путина партнерам из Поднебесной.

Однако высокопоставленные американские чиновники бьют тревогу, опасаясь, что этот шаг России способен привести к стратегическому дисбалансу — в распоряжении Китая, официального стратегического противника США, окажутся образцы американского оружия и боевой техники.

После того, как этот роскошный "подарок Путина" будет передан Китаю, "Соединенные Штаты пожалеют", подчеркивает китайское издание (цитаты по АБН24). Китайские эксперты выявят уязвимости этого вооружения и учтут их в собственных разработках.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Китай должен быть призван к ответу за "субсидирование" российской специальной военной операции на Украине. Дипломат обвинил Пекин в стремлении отвлечь внимание Соединенных Штатов спецоперацией от решения других стратегических вопросов.

При этом американский министр обороны Питер Хегсет, комментируя заявление китайских властей о готовности к "любому типу войны" с Соединенными Штатами, заверил, что "мы готовы" к такому варианту развития событий.