Врач не стал молчать о диагнозе резко похудевшей Кадышевой: "Очень тяжелая болезнь"

Состояние здоровья Надежды Кадышевой вызывает опасения общественности. Буквально за пару месяцев артистка сильно похудела. 66-летняя певица выглядит изможденной. Врачи бьют тревогу, мол, резкий сброс веса не бывает без причины.

Терапевт Андрей Кондрахин допустил, что исполнительница хита "Веночек" серьезно больна. Именно при тяжелых недугах лицо всегда худеет первым. Это происходит из-за того, что организму очень тяжело переваривать пищу во время плохого самочувствия, поэтому многие просто отказываются от еды.

"Чтобы похудеть действительно сильно, должна быть очень тяжелая болезнь. Причем абсолютно любая", — убежден врач.

Кондрахин рекомендует Кадышевой обратиться к специалистам. "Тут нужна полная диагностика организма, по одному виду человека невозможно что-то конкретное сказать", — отметил терапевт.

Не исключает медик, что Надежда Никитична просто устала. Она могла похудеть из-за плотного гастрольного графика в летний период, передает "Абзац".

Напомним, бывшая невестка знаменитости модель Габриелла Мерман еще весной говорила, что у Кадышевой есть серьезные проблемы со здоровьем. "Сама Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках. У нее даже нет телефона, она существует в некой изоляции", — заявила бывшая жена Григория Костюка.