В Госдуме придумали новое наказание для россиян — и при чем здесь продукты?

Для россиян могут ввести новый штраф. На этот раз в Госдуме захотели наказывать за критику отечественных продуктов.

С оригинальной идеей выступил депутат нижней палаты парламента Николай Новичков. По его мнению, публично и безосновательно критиковать российских производителей — дело не патриотичное и не народное.

Россияне же, убежден парламентарий, должны понимать, что "приоритеты российского производителя должны быть во всем".

"Необходимо проработать вопрос административной ответственности для начала для тех, кто дискредитирует российское производство, российского производителя, российские бренды", – сказал Новичков в интервью порталу "Абзац".