Сенатор Климов рассказал, что для Киева значат звонки из Вашингтона

Как могут повлиять на политику украинского руководства массовые выступления против Зеленского? Насколько ощутим результат третьего раунда переговоров России и Украины, который прошел в Стамбуле? И есть ли у Вашингтона рычаги воздействия на киевский режим, чтобы вынудить его сделать реальные шаги к миру?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Да, линия фронта очень важный аргумент, но иногда звонки в Киев откуда-нибудь из Вашингтона – тоже аргумент. И такие звонки, как мы знаем, иногда появляются", - отметил он.

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