Путин: ВМФ России получает по две атомные подлодки в год

Россия ежегодно пополняет свой Военно-морской флот (ВМФ) на две атомные подводные лодки. На это указал в четверг, 24 июля, глава государства и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин.

Президент провел совещание по развитию подводных сил Военно-морского флота России. Во время этого мероприятия была затронута тема пополнения ВМФ.

Владимир Путин напомнил, что лишь за последние шесть лет в состав ВМФ вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М". Как заявил российский лидер, "каждый год по две лодки практически, полторы, так скажем, мы вводим — и это очень хорошо".

При этом президент подчеркнул, что актуальной задачей остается и повышение потенциала неатомных подводных лодок, которые оснащены ракетным комплексом "Калибр" и несут боевую вахту на всех флотах, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что в ходе специальной военной операции ВС России эффективно используют крылатые ракеты "Калибр" с дизель-электрических подводных лодок. Глава Минобороны подтвердил, что подводные силы российской армии планомерно развиваются.

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, говоря про стратегические подводные лодки, подчеркнул, что их наличие у государства — это не только гарант безопасности, но и стабильность в регионе, ведь не каждый рискнет пойти на конфронтацию с обладателем такого мощного оружия.