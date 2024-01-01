Умер легендарный рестлер Халк Хоган

Скончался известный американский актер и рестлер Халк Хоган. Ему было 72 года.

О смерти Хогана сообщает издание The Sun.

Актер скончался в своем доме во Флориде. По предварительным данным, смерть Хогана наступила в результате остановки сердца.

По данным СМИ, легендарный рестлер тяжело болел. Однако семья эту информацию не подтверждала.

Халк Хоган начал карьеру рестлера в конце 70-х годов, но широкую известность получил лишь в середине 80-х. Параллельно снимался в кино, играл небольшие роли. На выборах президента США в 2024 году поддерживал Дональда Трампа.