ПВО сбила в ночь на 25 июля 105 дронов ВСУ над регионами России

Киевский режим предпринял очередную попытку воздушной атаки объектов на российской территории. Силы противовоздушной обороны в течение ночи с 24 на 25 июля сбили над регионами России 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили: 26 дронов ВСУ было перехвачено над территорией Белгородской области, 25 – над Брянской и 23 – над Ростовской областями. Девять беспилотников ВСУ сбито над акваторией Азовского моря, восемь – над Краснодарским краем, еще пять – над Ставропольским. По три дрона ликвидировано над Курской и Тамбовской областями, два – над Воронежской и один – над территорией Орловской области.

Как сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, атакам 17 беспилотников подверглись город Шебекино, села Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка. Кроме того, в населенных пунктах разорвалось 3 артиллерийских снаряда. В результате повреждены 10 частных домовладений, газовая труба и линия электропередачи. Пострадавших нет.