Российские военные в зоне проведения СВО успешно атакуют вражеские позиции на всех стратегически важных участках фронта. Накануне еще два населенных пункта в ДНР освобождены от неонацистов. Под полный контроль группировки "Центр" перешло село Зверево и поселок Новоэкономическое.

Надежное прикрытие нашим штурмовикам на передовой оказала армейская авиация. Экипажи вертолетов Ми-28НМ ракетным ударом уничтожили опорный пункт ВСУ на линии боевого соприкосновения. Отработав точно по заданным координатам, пилоты выпустили тепловые ловушки, чтобы обойти ПВО противника, и вернулись на аэродром базирования.

На Харьковском направлении "Градом" накрыли вражескую бронетехнику и пункты управления БПЛА, замаскированные в лесополосе. Огонь корректировали операторы беспилотников, они же зафиксировали поражение опорника ВСУ.

На Константиновском направлении укрепрайон неприятеля атаковали расчеты новейших самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-К".