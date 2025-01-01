Москве пообещали передышку от грозовых ливней

В ближайшие дни атмосфера над столичным регионом станет более устойчивой — это даст Москве передышку от грозовых ливней. Такой прогноз сделал в четверг, 24 июля, метеоролог Михаил Леус.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, в последний рабочий день недели в формирование погодных условий в Москве и Подмосковье вмешается гребень антициклона с севера. Он снизит вероятность дождей до минимума. Температура, напротив, продолжит расти — столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке.

В предстоящие выходные 26-27 июля Леус пообещал москвичам 26-29 градусов выше нуля, появление грозовых очагов возможно лишь на границах Московской области.

Жаркая и сухая погода прогнозируется также в начале следующей недели – 28 и 29 июля воздух может прогреться до 30 градусов.

Пока в Москве и Подмосковье сохраняется повышенный, "желтый", уровень погодной опасности из-за гроз — он будет действовать, судя по прогностической карте предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, до полуночи 25 июля. Также не исключается шквалистое усиление ветра до 15-17 метров в секунду, а в Московской области в отдельных районах возможен град.

"Роскосмос" между тем продемонстрировал виновника мощных ливней, обрушившихся на Центральную Россию. Циклон сделал 21 июля 2025 года рекордно дождливым за 146-летнюю историю метеонаблюдений.