Третий раунд переговоров России и Украины не привел к мало-мальски ощутимому прорыву в урегулировании конфликта по вине киевского режима. Такое мнение высказывают некоторые европейские журналисты.

Как пишет итальянское издание L'Antidiplomatico, "украинское руководство продолжает играть на нескольких столах, колеблясь между военными требованиями Запада и двусмысленностью переговоров". Камнем преткновения в третьем раунде российско-украинских переговоров оказалась нерешительность киевского режима.

На этом фоне, подчеркивает газета, путь к политическому урегулированию конфликта на Украине по-прежнему представляется и чреватым препятствиями, а за дипломатическим языком очевидна растущая дистанция — так L'Antidiplomatico расценивает заявление главы делегации России Владимира Мединского о том, что позиции по меморандумам "очень далеки друг от друга".

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что проекты меморандумов Москвы и Киева по урегулированию конфликта — это два прямо противоположных документа. Однако, как подчеркивал российский лидер, в этом нет ничего удивительного, а переговоры проводятся как раз для сближения позиций.

Обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко, говоря о ходе переговоров в Стамбуле, отметил, что проблема Украины как таковой абсолютно не беспокоит предводителя киевского режима Владимира Зеленского — ему важнее решить проблему, "где жить, где спасаться от ареста".