Анна Хилькевич сделала полное боли признание, почему распался ее первый брак

Сегодня 38-летняя звезда сериала "Универ" счастлива в браке, у нее три дочери. К этим отношениям Анна пришла после тяжелого разрыва с первым мужем.

Хилькевич четыре года встречалась с Антоном Покрепой, но после свадьбы они прожили вместе всего год. При этом актриса говорила, что отношения были идеальными: муж понимал ее с полуслова, они никогда не ссорились, поддерживали и любили друг друга.

А потом случился разговор, который разрушил идеальный брак актрисы. Хилькевич узнала, что ее избранник не хочет детей. Антон не был готов становиться отцом. "Нам тогда не хватило честного разговора – почему он не хочет, когда он хочет, почему хочу я. Нам надо было бы это всё разобрать. А у нас с этого момента началась череда ссор", — сделала полное боли признание артистка в шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение".

Анна поняла, что не сможет жить счастливо, не реализовав свой материнский потенциал. Хилькевич подала на развод и с головой ушла в работу. Спустя пару лет Хилькевич познакомилась с Артуром Мартиросяном. Но эти отношения уже не были гладкими. Родители актрисы не приняли ее возлюбленного.

"Со мной он — душа компании, а с ними скрытный был, молчаливый, не рассказывал всё про себя. Застеснялся. А им казалось, что он что-то скрывает, что может обмануть. Ему пришлось года два потратить на то, чтобы они поняли, какой он классный", — поделилась артистка.