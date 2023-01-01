Минюст признал Институт Андрея Сахарова* нежелательной организацией

Министерство юстиции России в четверг, 24 июля, обновило перечень нежелательных организаций.

Согласно этому списку, нежелательными признаны Институт Андрея Сахарова* (LʼInstitut Andrei Sakharov*) и гражданское сетевое движение "Мир. Прогресс. Права человека"*.

Напомним, в январе 2023 года Генеральная прокуратура России объявила нежелательной американскую неправительственную организацию The Andrei Sakharov foundation* (Фонд Андрея Сахарова*).

Ранее сообщалось, что нежелательной в России признана деятельность иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.* (Фонд Розы Люксембург*). Он реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, а также на дискредитацию органов российской власти.

В Госдуме напомнили, что россиянам воспрещается участвовать в работе таких нежелательных организаций, включая финансирование их деятельности, а также распространение информации о них.

* организации, признанные нежелательными в России и внесенные в соответствующий перечень